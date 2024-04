Anwältin von Josef Fritzl veröffentlicht freizügige Bilder

Die Strafverteidigerin Astrid Wagner, bekannt für die Verteidigung des Inzest-Täters Josef Fritzl, erregt Aufmerksamkeit durch freizügige Aufnahmen aus den österreichischen Alpen.

Ihre jüngsten Posts auf Social Media beim Wandern in Puchberg am Schneeberg in Niederösterreich zeigen die Juristin freizügig unter anderem, oben ohne, an einem Brunnen. Diese Bilder postet sie auf Facebook mit dem Kommentar "Das grüne, grüne Gras der Heimat“ in Anlehnung an einen Country-Song.