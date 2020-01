Antrag für Vorarlberger Musik-Privatuniversität wird eingereicht

Das Vorarlberger Landeskonservatorium reicht bei der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria in Wien einen Akkreditierungsantrag zur Umwandlung in eine Privatuniversität ein.

Fokus auf Ausbildung von Musiklehrern

Wird die gesetzliche Erstakkreditierung erteilt - die Vorarlberger Verantwortlichen hoffen auf einen Bescheid bis Jahresende - soll die "Stella Vorarlberg Privatuniversität für Musik" ab dem Sommersemester 2021 erstmals in Vorarlberg musikalische Masterstudien anbieten. Der Fokus der Privatuniversität wird wie im Konservatorium auf der Ausbildung von Musikpädagogen liegen, zumal in Vorarlberg in diesem Bereich eine Pensionierungswelle ansteht. Der Blick solle aber auch auf alle möglichen anderen Tätigkeitsfelder für Musiker gerichtet werden, erklärte Schöbi-Fink. Der Name wurde in Anlehnung an das ehemalige Feldkircher Jesuitenkolleg "Stella Matutina" gewählt, in dessen Gebäuden das Landeskonservatorium untergebracht ist.