Vorarlberger Landeskonservatorium will Privatuniversität werden

Feldkirch - Das Landeskonservatorium in Feldkirch soll eine eigenständige Hochschule werden – das Land hat dazu den Projektauftrag zur Prüfung erteilt.

Das Vorarlberger Landeskonservatorium (VLK) prägt seit über 40 Jahren das kulturelle und auch gesellschaftliche Leben in Vorarlberg wesentlich mit. Diese Weiterentwicklung ist jedoch behindert, weil akademische Zertifierungen aus rechtlichen Gründen nur mit Zustimmung von Universitäten außerhalb Vorarlbergs vergeben werden können.

Das Landeskonservatorium soll deshalb eine eigenständige Hochschule werden – „das Land hat dazu den Projektauftrag zur Prüfung erteilt“, informiert Landesrätin Barbara Schöbi-Fink: „Wir wollen das Landeskonservatorium als die führende Musikhochschule in der Bodenseeregion verankern“.

Das Vorarlberger Landeskonservatorium bildet Musiker im Rahmen des Künstlerischen Diplomstudiums und der Studienrichtung Instrumental und Gesangspädagogik aus. Aufgrund des derzeitigen Rechtsstatus als Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht können akademische Zertifizierungen nur mit Zustimmung von Universitäten außerhalb Vorarlbergs vergeben werden, derzeit konkret durch die Musikuniversität Mozarteum Salzburg. Studienangebote orientieren sich deshalb in erster Linie an den Interessen und Strategien dieser Universitäten und nicht an den Erfordernissen und Zielen des VLK.