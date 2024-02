Antisemitischer Aushang löst weltweite Empörung aus - Pächter entschuldigt sich

Ein antisemitischer Aushang, der in einem Sportverleih in Davos entdeckt wurde, hat weltweit für große Empörung gesorgt.

In Davos kam es zu einem Aufschrei nach einem antisemitschen Aushang in einem Sportverleih bei der Bergstation Pischa, der die Vermietung von Schlitten an Juden untersagte. Der Pächter des Sportverleihs und der Schlittenvermietung, Ruedi Pfiffner, hat sich für das auf Hebräisch verfasste Schreiben entschuldigt, das weltweit für Empörung sorgte. „Ich war gar nicht da, als das Schreiben aufgehängt wurde. Ich stelle mich aber vor meine Angestellten. Als Chef stehe jetzt ich für den Fehler hin“, sagte Pfiffner gegenüber "Blick.ch".