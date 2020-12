Anleitung für die Feiertage

Die Corona-Regeln für die Weihnachtsfeiertage stehen fest.

Die Coronavirus-Infektionszahlen in Österreich steigen wieder, unterdessen hat das Gesundheitsministerium neue Verordnungen für die Weihnachtsfeiertage veröffentlicht. Zusätzlich wird der Schulstart nach den Weihnachtsferien auf den 11. Jänner verschoben, davor gibt es Massentests für SchülerInnen und LehrerInnen und Eltern.

Regeln für Weihnachten

Demnach werden die Ausgangsbeschränkungen und die Regeln für Zusammenkünfte nur am 24. und 25. Dezember gelockert, am Stefanitag, also dem 26. Dezember kehrt man zu den aktuell geltenden Regeln zurück.