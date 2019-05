Anklage im brutalen Korkenzieher-Fall

Im Fall jenes 16-jährigen Schülers, der im Jänner von mehreren Jugendlichen überfallen, brutal zusammengeschlagen und bei minus sieben Grad Celsius in einem abgelegenen Waldstück liegen gelassen wurde, hat die hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch nun Anklage erhoben.

Die Tatverdächtigen hatten sich erwartet, über den 16-Jährigen an Marihuana zu kommen, was aber nicht gelang. Daraufhin verschleppten sie ihr Opfer von Frastanz in ein abgelegenes Waldstück in der Parzelle Amerlügen und verprügelten ihn brutal. Der Hauptverdächtige und mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe (17) soll mehrmals mit einem Korkenzieher auf den Kopf und Rücken des Schülers eingestochen haben. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste operiert werden.