Angler zieht Riesen-Wels aus dem Wasser

Der Fang eines Riesen-Wels aus dem Untreusee im deutschen Franken hat für Empörung gesorgt. Das kennt man auch von ähnlichen Fängen aus dem Bodensee.

Schon zahlreiche Riesen-Welse – zum Teil bis zu 2,25 Meter lang und 85 Kilogramm schwer – wurden in Deutschland aus dem Wasser gezogen. Die Angler posteten dann die Fotos. Für Empörung sorgt derzeit ein Fang eines jungen Anglers in Oberfranken. 40 Minuten kämpfte Maximilian Mayer laut “Frankenpost.de” mit dem 1,82 Meter langen und 39 Kilo schweren Riesen-Waller wie die imposanten Welse in Deutschland genannt werden.