Androhung von "Russischem Roulette": Zwei 14-Jährige vor Gericht

"Let's play russian roulette": Diese Aufforderung auf Snapchat, gefolgt von den Namen zweier Lehrerinnen, hat zwei 14-Jährige vor Gericht gebracht.

Sie mussten sich am Dienstag in Leoben wegen Bildung eines verbrecherischen Komplotts verantworten, der Staatsanwalt ortete nachträglich auch eine gefährliche Drohung. Außer der Idee, mit den Lehrkräften russisches Roulette zu spielen, postete der eine Angeklagte auch noch Fotos von einer Gaspistole, einer Hacke und Messern. In der Chatgruppe war außer den Beschuldigten auch noch ein Mädchen, das die ganze Sache schließlich weitererzählte, sodass es zur Anzeige kam.