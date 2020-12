"Andrang in Damüls war nur von kurzer Dauer"

Vergangenen Donnerstag durften die Vorarlberger Skigebiete trotz 3. Lockdowns ihren Betrieb wieder aufnehmen. Thomas Alton vom Snowpark Damüls spricht über die aktuelle Lage in den Skigebieten und freut sich über das hohe Verantwortungsbewusstsein der Besucher.

"In Damüls ist alles mehr als perfekt organisiert. Alle Leute werden einzeln, getrennt voneinander, in Bahnen zum Lift geleitet", erklärt Thomas Alton vom Snowpark Damüls und Alton Premium Board Store. Der kurze Andrang am 26. Dezember sei nur von kurzer Dauer gewesen.