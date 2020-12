Bilder von Ski-Gedränge schlugen hohe Wellen

Im Skigebiet Damüls ist es am Samstag zu einer großen Menschenansammlung gekommen. Auch internationale Medien berichteten.

Vorarlberg ist vergangene Woche in die Skisaison gestartet. Trotz Lockdown dürfen die Skiliftbetreiber unter Einhaltung der vorgeschrieben Sicherheitsmaßnahmen ihre Betriebe öffnen. Grundsäztlich ist der Saisonstart gut verlaufen und die meisten Wintersportler halten sich an die Bestimmungen.

Vorarlberger Seilbahnen mit Saisonstart zufrieden

Die Vorarlberger Seilbahnen haten sich am Sonntag hingegen zufrieden über die ersten drei Betriebstage des heurigen Winters geäußert. Die "Vorarlberger Wochen" würden sehr gut angenommen, die Gäste hielten sich an die Vorschriften, sagte Andreas Gapp, Obmann der Vorarlberger Seilbahnen, in einer Aussendung. Lediglich in Damüls sei es an einem Tag zu einer großen Menschenansammlung gekommen, die nach kurzer Zeit aufgelöst wurde.