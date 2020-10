Amtsantritt von Michael Ritsch verzögert sich weiter

Die konstituierende Sitzung der Bregenzer Stadtvertretung muss erneut aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden.

Ritsch freut sich auf neue Aufgabe

"Ich möchte mich bei den künftigen Stadtvertretungsmitgliedern, Stadträtinnen und Stadträten sowie bei allen Beteiligten für das Verständnis dafür bedanken, dass die Sitzung leider verschoben werden musste. Vor allem danke ich auch all jenen, die mir ihre Genesungswünsche persönlich zukommen ließen," so der designierte Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch, MBA. "Ich freue mich wirklich sehr, nun bald gemeinsam mit so vielen engagierten Menschen die Arbeit für Bregenz aufnehmen zu können."

Noch am gestrigen Dienstag war offen, ob der Gesundheitszustand von Michael Ritsch eine konstituierende Sitzung am Freitag zulassen würde, wie die VN berichtet hatte.

Ritsch hat sich am 27. September in einer Stichwahl überraschend gegen Langzeit-Stadtoberhaupt Markus Linhart (ÖVP, seit 1998) durchgesetzt. Nach eigener Einschätzung infizierte er sich mit dem Virus in der Landtagssitzung am 7. Oktober.