AMS Vorarlberg: Arbeitslosigkeit sinkt im Oktober 2019 leicht

Touristiker finden dank der anstehenden Wintersaison bald wieder zahlreich Arbeit.

Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen in Vorarlberg verringerte sich im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 23 Personen auf insgesamt 10.156 Personen.

Die Anzahl an vorgemerkten Arbeitslosen reduzierte sich bei den Büroberufen (-58), den Gesundheitsberufen (-15), bei den Verkehrsberufen (-11) sowie in den Bauberufen (-10). Einen Zuwachs gab es im Handel (+57), bei den Technikern (+33) sowie in der Nahrungsmittelerzeugung (+25).