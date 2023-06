Altenrhein: Suche nach Vermisstem (14) wird eingestellt

Die Suche nach dem vermissten 14-Jährigen wurde am Donnerstagabend eingestellt.

14-Jähriger bleibt vermisst

Leider konnte der Jugendliche auch am fünften Suchtag trotz großen Bemühungen nicht gefunden werden. Ein letztes Mal standen heute verschiedene Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen im Einsatz. An den Suchaktionen in den letzten Tagen beteiligten sich zudem Polizeiangehörige aus Deutschland, Österreich und der Kantonspolizei Zürich. Am heutigen Suchtag wurde die Suchhundestaffel Freiburg aus Deutschland mit ihren Wassersuchhunden beigezogen.