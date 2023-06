Altenrhein: Suche nach Vermisstem (14) geht weiter

Am heutigen Dienstag wird die Suche nach dem 14-Jährigen fortgeführt.

Am Sonntagabend erhielt die Notrufzentrale St. Gallen die Meldung, dass auf dem Bodensee vor Altenrhein ein 14-jähriger Junge vermisst werde.

Der Junge sei von einem Segelschiff zum Baden in den Bodensee gestiegen, anschließend seien er und das Boot auseinandergetrieben worden.

Vorarlberger Rettungskräfte im Einsatz

Ein Großaufgebot von Rettungskräften steht seit Sonntag im Einsatz. Am Montag war der Landesverband der Vorarlberger Wasserrettung mit 24 Mann im Einsatz. Unterstützt wurde diese durch die Feuerwehren Fussach und Bregenz. Ebenfalls im Einsatz war der Polizeihubschrauber.

Am Dienstag sind die Vorarlberger Einsatzkräfte erneut mit zwei Booten im Einsatz, um die Kantonspolizei St. Gallen zu unterstützen. Die Wasserrettung sammelte sich um 10.15 Uhr beim Landesverband in Bregenz. Nach einer kurzen Einsatzbesprechung starteten zwei Teams mit Booten. Ein Team startete direkt in Bregenz, eines von Hard aus. Die beiden Teams trafen sich beim Seezeichen und nahmen dann die Suche wieder auf.