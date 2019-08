Altach will in Wolfsberg nicht Punktelieferant sein

Der SCR Altach ist vor dem Auswärtsspiel in der Lavanttal-Arena vor der Offensivkraft des WAC gewarnt.

Der WAC hat am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den SCR Altach den zweiten Heimsieg in Folge im Visier.

Während der WAC nach vier Runden mit sechs Punkten an der fünften Stelle liegt, rangiert Altach mit vier Zählern nur auf Rang neun. "Aber dieses Bild wird sich bald anders darstellen. Sie werden sich in vordere Regionen bewegen", prophezeite Struber.

WAC-Waffe Shon Weissmann

Altacher sind vorgewarnt

Von der Schlagkraft der Wolfsberger ist auch Altach-Verteidiger Emanuel Schreiner beeindruckt. "Der WAC hat mit Liendl, Ritzmaier und Weissman richtig gute Offensivspieler, die das in den bisherigen vier Bundesligarunden auch bereits mehrfach bewiesen haben. Wir sind aber gut vorbereitet und wollen so wenig wie möglich zulassen."

Der Niederländer versprach den Zuschauern in der Lavanttal-Arena eine attraktive Partie. "Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerne den Ball am Fuß haben und das Spiel selbst in die Hand nehmen. Das ist in der Bundesliga sicher ungewöhnlich und wird interessant anzusehen sein", sagte Pastoor.