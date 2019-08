SCR Altach: Meilinger fällt wohl bis zum Frühjahr aus

Altach - Altach-Trainer Alex Pastoor rechnet erst im Frühjahr wieder mit Marco Meilinger.

Der Offensivspieler zog sich vergangenes Wochenende gegen Hartberg (3:3) einen Schienbeinbruch zu . Er wird sich keiner Operation unterziehen. Wie Pastoor bei einem Medientermin am Donnerstag meinte, kann die genaue Ausfalldauer nicht vorausgesagt werden. Bis zur Winterpause sei Meilinger aber "sicher kein Thema".

A"Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, der in unserem Offensivspiel einen großen Part eingenommen hat. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt Lösungen finden, wie wir ihn ersetzen können und trotzdem unser Offensivspiel durchziehen", sagte Pastoor.

Netzer fällt gegen Wolfsberg aus

Am Samstag trifft Altach in der fünften Bundesliga-Runde auswärts auf den Wolfsberger AC. Die Kärntner haben bisher sechs, die Vorarlberger vier Zähler angeschrieben. Neben Meilinger wird auch Philipp Netzer ausfallen. Den Kapitän der Altacher plagen Adduktorenprobleme. In der Verteidigung wieder zur Verfügung steht Jan Zwischenbrugger.