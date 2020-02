Altach: Riedmann-Markt wird zu Merkur

Im November berichtete VOL.AT vom Aus des Altacher Familiengeschäfts Riedmann. Seit Montag können die Kunden nun im neu eröffneten Merkur-Lebensmittelladen einkaufen gehen.

80 Jahre lang war der Altacher Lebensmittelmarkt in den Händen der Familie Riedmann. Am Montag übergaben die Gebrüder das Geschäft nun an den österreichischen Lebensmitteleinzelhändler Merkur, der zur Rewe-Gruppe gehört.