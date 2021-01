Altach gegen Sturm unter Druck

Der SCR Altach will sich am Samstag gegen den SK Sturm Graz aus der Negativspirale befreien.

Die Altacher haben in den ersten 14 Runden der Fußball-Bundesliga erst zwölf Tore erzielt - weniger als alle anderen Clubs. Seit der kurzen Winterpause gab es Niederlagen gegen Salzburg (0:2) und die WSG Tirol (1:3). Und auch am Samstag gegen Sturm Graz gehen die Rheindörfler als Außenseiter ins Spiel.

"Im Sport ist es nicht gut, an einem schlechten Ergebnis hängen zu bleiben", betonte Trainer Alex Pastoor. Mit 70 Prozent des bisher Gesehenen sei er zufrieden. In Tirol habe man sich mit 15 schlechten Minuten aber ein ganzes Spiel "vernichtet". Daran änderte auch eine Steigerung nach der Pause nichts, an der Samuel Oum Gouet großen Anteil hatte. Für mehr als eine Hälfte fehle dem Mittelfeld-Stabilisator nach mehreren Wochen Trainingspause aber noch die Kraft, erklärte Pastoor.