Altach verliert auch gegen die WSG Tirol

Die 1:3-Niederlage gegen die WSG Tirol war vor allem einer schwachen ersten Halbzeit geschuldet.

In der 14. Runde der tipico Bundesliga stand für den CASHPOINT SCR Altach das kleine Westderby gegen die WSG Tirol am Innsbrucker Tivoli auf dem Programm. Im Vergleich zum Spiel am Sonntag veränderte Alex Pastoor seine Mannschaft auf zwei Positionen. Für den gesperrten Haudum rückte Kapitän Phillipp Netzer in die Startelf, Chinedu Obasi begann statt Daniel Maderner.