Altach: Brennende Autos in Carport – es war Brandstiftung

Altach - Anfang September wurden in einem Carport in Altach zwei Autos in Brand gesteckt. Die Polizei konnte den Fall nun klären.

Ermittlern des Landeskriminalamtes ist es gelungen, eine am 5. September an einem Carport in Altach verübte Brandstiftung zu klären. Dabei wurden zwei Pkw völlig zerstört. Am Wohngebäude entstand großer Sachschaden.

Tatverdächtige in Haft