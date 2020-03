Altach braucht "Aggressivität und Mut" im Duell mit Salzburg

Für Altach steht in der 21. Runde der Fußball-Bundesliga das schwere Heimspiel gegen Serienmeister Red Bull Salzburg auf dem Programm.

Salzburg in der Mini-Kirse

Für den Titelverteidiger lief es zuletzt in der Liga überhaupt nicht nach Wunsch. In den jüngsten drei Runden holte das Team von Jesse Marsch nur zwei Zähler und verlor die Tabellenführung an den LASK.