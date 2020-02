Altach: Spiel gegen Red Bull Salzburg verschoben

Wie der Fußballverein aus Altach in einer Aussendung am Freitagabend verkündete, wird das Bundesligaspiel gegen Salzburg auf Montag (19:00 Uhr) verschoben.

Ursprünglich sollte das Spiel gegen die "Bullen" am Sonntag in der Cashpoint Arena stattfinden. Im Vorverkauf erworbene Tagestickets behalten ihre Gültigkeit.

"Spiel des Jahres" gegen Salzburg

"Wir haben gegen Salzburg nur eine Chance, wenn wir Aggressivität und Mut auf dem Platz vereinen", betonte Alex Pastoor, der Coach des Tabellenachten aus Vorarlberg, am Freitagnachmittag.

Altach-Geschäftsführer Christoph Längle hoffte am Freitagmittag noch, dass sich am ursprünglichen Spieltermin nichts ändert. "Red Bull ist für uns neben Rapid immer das Spiel des Jahres. Natürlich wäre eine Verschiebung auch mit einem finanziellen Verlust verbunden", erklärte der 49-Jährige.