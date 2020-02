Heimspiel von SCR Altach gegen Fünffachmeister Salzburg vor Verschiebung

Das für Sonntag um 1z Uhr angesetzte Bundesligaspiel zwischen SCR Altach und FC RB Salzburg könnte verschoben werden

Die kurzfristige Spielverschiebung des Europa-League-Spiels FC Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt auf den morgigen Freitag hat für die Salzburger die Auswirkung, dass für das Sonntags-Spiel gegen den CASHPOINT SCR Altach nur ein spielfreier Tag zur Regeneration zur Verfügung steht. Die Bundesliga steht seit Bekanntwerden der Neuansetzung durch die UEFA mit beiden Bundesliga-Klubs in Kontakt und prüft alle zur Verfügung stehenden Szenarien in einem äußerst engen Termin-Korsett. Die Entscheidung über eine etwaige Spielverschiebung wird am morgigen Freitag erfolgen.