Alpla übernimmt spanischen Flaschenhersteller Plastisax

Die Alpla Group übernimmt Plastisax S.L. Das spanische Unternehmen produziert Kunststoffflaschen für die Marktbereiche Kosmetik, Haushalts- und Körperpflege.

Verpackungslösungen aus HDPE

Marc de Voogd, General Manager France & Iberia bei ALPLA, sagt: "Durch die Integration von Plastisax in unsere Unternehmensgruppe erweitern wir unseren Kundenstamm und stärken zugleich unsere Präsenz in der Region, um noch näher an unseren Kunden vor Ort zu sein. Mit dem neuen Standort bei Alicante und den bereits bestehenden Werken bei Barcelona und Valencia sind wir nun entlang der Mittelmeerküste optimal aufgestellt."

Stärkung der lokalen Kreislaufwirtschaft

Alpla plant, im neuen Werk vermehrt Produkte mit einem hohen Anteil an Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) herzustellen. "Plastisax bietet seinen Kunden bereits nachhaltige Verpackungen aus recyceltem HDPE und PET sowie aus biobasiertem PE. Alpla verfügt über umfangreiche Erfahrung in diesen Bereichen und ist in der Lage, recyceltes Material aus seinen eigenen Werken bereitzustellen", erläutert de Voogd mit Verweis auf die resultierenden Synergien. Im Herbst 2019 hatte Alpla zwei HDPE-Recyclingunternehmen bei Barcelona und Valladolid übernommen. Sie beliefern die Produktionsstätten in der Region mit PCR und tragen zur Stärkung des lokalen Bottle-to-Bottle-Kreislaufs bei.