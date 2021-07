ALPLA setzt auf biologisch abbaubare Verpackungen

Als erstes Produkt aus dem neuen Blue-Circle-Sortiment bietet ALPLA seinen Kunden heimkompostierbare Kaffeekapseln an.

Unter der Marke Blue Circle Packaging ( bluecircle-packaging.com ) bietet ALPLA seinen Kunden zukünftig Verpackungslösungen an, die allesamt biologisch abbaubar sind und dadurch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Die Basis bilden Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen. „Wir sehen die Gründung einer eigenen Marke, unter die alle unsere Produkte aus biologisch abbaubaren Materialien fallen, als klares Bekenntnis zu unseren Aktivitäten auf diesem Zukunftsmarkt. Sie sind eine kreislauffähige Ergänzung zu unseren bestehenden Verpackungslösungen“, so Nicolas Lehner, CCO bei ALPLA Group und verantwortlich für den weltweiten Verkauf.

Im Sinne der Kreislaufwirtschaft

Heimkompostierbare Kaffeekapseln

Als erstes Produkt aus dem Blue-Circle-Sortiment bietet ALPLA seinen Kunden heimkompostierbare Kaffeekapseln an. Die im Spritzgussverfahren hergestellten Kaffeekapseln zeichnen sich durch ihre technischen und aromakonservierenden Eigenschaften aus – insbesondere aber dadurch, dass sie zuhause kompostierbar sind. Mit den TÜV-Zertifikaten OK Compost HOME und OK Compost INDUSTRIAL sind sie sowohl für die Entsorgung im Heimkompost als auch in der Biotonne geeignet.*