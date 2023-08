Alpla HC Hard hat den vierten Supercup-Titel im Visier

Die Sommerpause ist vorbei: Die Saison 2023/24 wird am 27. August mit dem HLA SUPERCUP in Linz eingeläutet.

2012 Hollabrunn – ALPLA HC Hard vs. HC WAT Margareten 28:27 (18:15)

2013 Traun – ALPLA HC Hard vs. HC WAT Margareten 29:34 (11:18)

2014 Eggenburg – ALPLA HC Hard vs. HC WAT Margareten 29:34 n.V. (27:27, 15:10)

2015 Vöslau – ALPLA HC Hard vs. HC WAT Margareten 27:32 (12:19)

2016 Bregenz – Bregenz Handball vs. HC WAT Margareten 31:28 (17:13)

2017 Hard – ALPLA HC Hard vs. HC WAT Margareten 32:24 (15:11)

2018 Wien – HC WAT Margareten vs. ALPLA HC Hard 23:24 (7:13)

2019 Krems - UHK Krems vs. ALPLA HC Hard 17:22 (8:14)

2020 Wien – HC WAT Margareten vs. ALPLA HC Hard 28:24 (12:10)

2021 Hard - ALPLA HC Hard vs. HC WAT Margareten 33:27 (16:13)

2022 Krems - UHK Krems vs. Bregenz Handball 25:27 (9:11)