Alpla baut in Südafrika neuen Produktionsstandort

Das international tätige Unternehmen für Kunststoffverpackungen und Recycling errichtet in der Nähe von Johannesburg ein zusätzliches Werk. Planmäßig soll das Werk im Sommer 2021 fertiggestellt werden.

In den vergangenen Jahren hat die Firma Alpla seine Marktpräsenz in Afrika ausgebaut. Seit Februar 2020 wird ein neues Werk in Lanseria (Provinz Gauteng) nordwestlich von Johannesburg errichtet. Die Produktion in den bereits bestehenden Werken in Harrismith, Denver, Isando, Kempton Park und Samrand wird in das neue Werk in Lanseria überführt.