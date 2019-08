Alkolenker muss nach Unfall mit 10 Verletzen nun länger in Haft

Alkoholisierter Raser verursachte in Bregenz Unfall mit 10 Verletzten. Zu verbüßende Gefängnisstrafe wurde in Berufsverhandlung um sieben Monate angehoben.

Zehn Verletzte forderte am 14. September 2018 in Bregenz die Kollision eines Autos mit einem abbiegenden Kleinbus. Im Kleinbus, der mit ungarischen Staatsbürgern vollbesetzt war, wurden sieben Mitfahrer schwer und drei leicht verletzt.

Erste Instanz „zu milde“

Wegen fahrlässiger Körperverletzung in zehn Fällen wurde der mit drei einschlägigen Vorstrafen belas­tete Angeklagte in Feldkirch zu einer teilbedingten Haftstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Davon betrug der unbedingte, zu verbüßende Teil drei Monate. Neun Haftmonate wurden für eine Probezeit von drei Jahren auf Bewährung nachgesehen.

In der Berufungsverhandlung am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) wurde gestern die zu verbüßende Freiheitsstrafe gleich um sieben Monate angehoben. Der OLG-Senat unter dem Vorsitz von Richterin Ingrid Brandstätter setzte in zweiter Instanz die Strafe mit zehn Monaten Gefängnis rechtskräftig fest. Das teilte auf Anfrage OLG-Sprecher Wigbert Zimmermann mit. Der Strafberufung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde in Innsbruck Folge gegeben. Die drei Berufungsrichter waren der Meinung, dass die Sanktion in erster Instanz zu milde ausgefallen war. Die mögliche Höchststrafe wäre zwei Jahre Gefängnis gewesen. Zivilrechtlich drohen dem arbeitslosen Verurteilten hohe Schadenersatzforderungen.