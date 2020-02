Alkolenker fuhr 90-jährigen Rollstuhlfahrer an

90-Jähriger wurde schwer verletzt, sein ihn schiebender Enkel leicht. Geldstrafe von 5.400 Euro und bedingte Haftstrafe für unbescholtenen Autofahrer.

Der Pkw des mit 1,8 Promille alkoholisierten 63-Jährigen touchierte am Nachmittag des 18. Dezember 2019 in der Lustenauer Augartenstraße zuerst die Beifahrertür eines abgestellten Autos, die der 70-jährige Beifahrer ein Stück weit geöffnet hatte. Danach geriet das Fahrzeug des Angeklagten auf den Gehsteig und erfasste dort einen Rollstuhl, in dem ein 90-jähriger Mann saß.