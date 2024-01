Alessandra Ambrosio gönnt sich eine Auszeit: Verwöhnprogramm in ihrer Lieblings-Beauty-Klinik

Top-Model Alessandra Ambrosio gönnt sich eine Auszeit in ihrer Lieblings-Beauty-Klinik und teilt ihre Erfahrungen in einem "Insta"-Post.

Das international gefeierte Top-Model Alessandra Ambrosio weiß, wie wichtig es ist, sich selbst eine Pause zu gönnen und sowohl Körper als auch Geist zu pflegen. In einem kürzlich auf Instagram veröffentlichten Beitrag teilte die brasilianische Schönheit ihre Erfahrungen aus ihrer bevorzugten Wellness-Einrichtung, die sowohl eine Beauty-Klinik als auch ein Tempel des Wohlbefindens zu sein scheint.

Ambrosio, bekannt für ihre makellose Erscheinung und ihre beeindruckende Karriere auf den Laufstegen dieser Welt, nutzte die Gelegenheit, um sich eine wohltuende Auszeit zu gönnen. In ihrem Post bedankt sie sich bei der „Clínica Casagrande“ sowie bei den behandelnden Ärzten – Dr. Casagrande und Dr. Adriana Benito – für ihre außergewöhnliche Aufmerksamkeit und Fürsorge.

Der Instagram-Beitrag, begleitet von einem herzlichen Kommentar, „Pausa pra cuidar do corpo e rosto na minha clínica favorita!!! Obrigada @clinica_casagrande @drccasagrande e @dra.adrianabenito pela atenção! Um momento de relaxamento e cuidado da saúde da minha pele“, übersetzt sich als „Eine Pause, um Körper und Gesicht in meiner Lieblingsklinik zu pflegen!!! Danke @clinica_casagrande @drccasagrande und @dra.adrianabenito für die Aufmerksamkeit! Ein Moment der Entspannung und der Pflege der Gesundheit meiner Haut“. Dieser Einblick in ihre Schönheitsroutine zeigt, dass hinter dem Glamour auf den roten Teppichen und den glänzenden Magazinseiten viel Hingabe und Pflege steht.