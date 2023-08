Alarmierende Katzenflut in Vorarlberg: Tierschutzverein Rankweil ruft zur Hilfe auf

"Bekommen jeden Tag Hilferufe"

Über 80 wilde Katzen in Brederis

"Wir ersticken in Abgabekatzen und die Kittenschwemme ist dieses Jahr die härteste seit Bestehen des Vereins", verdeutlicht die Tierschützerin. Als ehrenamtlicher Tierschutzverein sei das Katzenprojekt kaum mehr zu stemmen. "Es fehlt uns an allen Ecken und Enden an Hilfe", so Bonmassar. Auch Pflegestellen für die Miezen werden dringend gesucht. Frastanz, Gisingen, Brederis und Meiningen sind laut ihr Hotspots. Allein in Brederis wurden über 80 Katzen eingefangen, die Hälfte davon waren Kitten.