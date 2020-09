Aktueller Stand Arbeiten: Lokalaugenschein in der Therme Lindau

Der Bau der Lindauer Therme schreitet in großen Schritten voran. Bis Dezember 2020 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Die Eröffnung ist für Mai 2021 geplant.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fiel mit dem Spatenstich im August 2018 der Startschuss für die Bauarbeiten der Therme Lindau. Seit dem wird mit Hochdruck am Neubau gearbeitet.

40-Millionen-Budget für Therme

Die größte Therme am Bodensee kostet über 40 Millionen Euro, schafft bis zu 140 neue Arbeitsplätze und hat ein Flächenausmaß von 13.700 Quadratmetern. Wie der Bäderspezialist und Investor Andreas Schauer im Interview erklärt, liege man trotz kleinerer Corona-Verzögerungen im Zeitplan. Das Budget hat sich von anfänglichen 35 Millionen, welche 2018 veranschlagt wurden, auf rund 40 Millionen erhöht.

Auf was sich die Besucher freuen dürfen und was diese Therme so besonders macht, das erzählt Andreas Schauer im Interview.