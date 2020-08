Therme Lindau: Bauarbeiten liegen fast im Zeitplan

Nach den Corona-Verzögerungen laufen die Arbeiten auf der Baustelle für die Therme Lindau jetzt wieder auf Hochtouren. Angestrebt wird eine Eröffnung im Mai 2021.

Die größte Therme am Bodensee kostet über 40 Millionen Euro, schafft bis zu 140 neue Arbeitsplätze und erstreckt sich auf eine Fläche von 13.700 Quadratmeter, keinen Kilometer von der Vorarlberger Grenze entfernt. Der Überlinger Bäderspezialist und Investor Andreas Schauer hofft im Gespräch mit dem Südkurier, dass die Therme am Bodensee wie im Frühjahr 2021 eröffnet werden kann. Nach Corona-bedingten Unterbrechungen laufen die Bauarbeiten wieder auf Hochtouren.

In Lindau mussten die Bauarbeiten kurzfristig unterbrochen werden, da aufgrund der Corona-Maßnahmen Lieferungen aus dem Ausland ausblieben und Arbeiter nicht einreisen durften. Inzwischen wurde der Baubetrieb wieder voll aufgenommen. Die Lindauer Therme, wird nach Fertigstellung die größte Therme am Bodensee sein. Der Neubau, geplant von 4a Architekten in Stuttgart, ersetzt das in die Jahre gekommene Strandbad Eichwald.