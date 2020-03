AK-Jurist erklärt die neuen Arbeitsrecht-Modelle

Christian Maier von der AK Vorarlberg informiert zu arbeitsrechtlichen Fragen. Und erklärt das neue Corona-Kurzarbeit-Modell bzw. das Sonderbetreuungs-Zeitmodell für Eltern.

Corona stellt Arbeitgeber und Arbeitnehmer beidseitig vor unterschiedliche Herausforderungen. Was, wenn der Kindergarten und die Schule geschlossen haben und sich mir keine andere Möglichkeit zur Betreuung bietet? Welche Vorkehrungen müssen Arbeitgeber treffen, wenn ihre Unternehmensstruktur kein Home-Office zulässt und was für Lösungen gibt es für die Gastronomiebranche? Christian Maier steht Rede und Antwort.

Lösung zur Entlastung der Eltern

Schulen und Kindergärten wurden grundsätzlich geschlossen und betreuen oft nur noch in Ausnahmefällen Kinder. Nämlich von Arbeitnehmern, die in versorgungskritischen Bereichen arbeiten, die zur Eindämmung des Corona-Virus beitragen. Für diese wurde neben der einwöchigen Betreuungsfreistellung kurzerhand das Sonderbetreuungszeitmodell geschaffen. Eltern können demnach bis drei Wochen bei vollem Lohn von der Arbeit fernbleiben, um ihre unter 14-jährigen Kinder zu betreuen. Gleichzeitig hat das Elternteil etwas Luft und Zeit sich nach einer anderen Lösung umzusehen.

Offene Betriebe müssen sich eventuell neu organisieren

Firmen, die in Produktionsbranchen tätig sind, in welchen sich die Möglichkeit für Home-Office nicht bietet, sind seit 16. März dazu angehalten, ihren Betrieb so zu organisieren, dass ein Mindestabstand von einem Meter zwischen den Mitarbeitern gewährleistet ist. „Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter und muss schauen, dass sich jetzt niemand ansteckt“, so Maier zur aktuellen Lage in Produktionsstätten.