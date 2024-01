Affäre mit Oliver Pocher? Jetzt packt Cora Schumacher aus

Cora Schumacher hat das RTL Dschungelcamp verlassen. ©RTL ©ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN BIS ZUM SHOWENDE, MONTAG, 22.01.2024, 24:00 UHR !!! Tag 4 im Camp. "Schatzi, ich glaub, ich will nach Hause", so Cora Schumacher mitten in der Nacht beim gemeinsamen Toilettengang zu Fabio. Der Rauch des Lagerfeuers macht ihr zu schaffen. Vor ihrer Abreise nach Australien hatte die 47-Jährige mit einer langwierigen Corona-Erkrankung zu kämpfen. +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++