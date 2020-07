Ärztekammer Vorarlberg über Covid-19: Erfahrungen und Konsequenzen

Die Ärztekammer Vorarlberg hat am Donnerstag zu einer Pressekonferenz geladen und zur Gesundheitssituation während der Pandemie-Situation informiert.

Pressekonferenz im Livestream

Die vergangenen Monate haben das Gesundheitswesen komplett verändert. Zur Bewältigung der Corona-Krise wurde von der Ärztekammer Vorarlberg ein Beraterstab für niedergelassene Ärzte eingerichtet. Ordinationen durften von Patienten nur mehr mit telefonischer Voranmeldung und Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Weniger Personen suchten die Praxen auf, Routine- und Vorsorgeuntersuchungen wurden abgesagt und nur dringende Behandlungen durchgeführt. Beratungen und Diagnosen wurden per Telefonat oder Videochat durchgeführt. Rezepte konnten elektronisch bestellt und in der Apotheke abgeholt werden. Am Donnerstag wird bei einer Pressekonferenz darüber informiert, welche Erfahrungen die Ärztekammer mit Covid-19 gemacht hat und welche Konsequenzen sie daraus zieht.