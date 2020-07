Keine Corona-Zuschläge bei Vorarlberger Ärzten

In unseren Nachbarländern wurden bereits Corona-Zuschläge bei Arztbesuchen verrechnet. Wir haben uns bei der Ärztekammer und der Österreichischen Gebietskrankenkasse erkundigt, wie die Situation in Vorarlberg ausschaut.

"Der Ärztekammer für Vorarlberg ist nicht bekannt, ob niedergelassene Wahlärzte in Vorarlberg ihren Patienten einen 'Corona-Zuschlag' verrechnen. Kassenärzte können derzeit einen derartigen Zuschlag jedenfalls nicht verrechnen", heißt es von Kurienobmann Dr. Burkhard Walla auf unsere Anfrage.

Ärztekammer fordert Zuschläge

Die Ärztekammer habe aber, um die Praxen in der Coronakrise zu unterstützen, von der Österreichischen Gesundheitskasse einen Corona-Zuschlag gefordert, weil durch die Coronakrise die Arbeitsbedingungen deutlich erschwert seien und die besonderen Schutzmaßnahmen und Hygieneauflagen in den Ordinationen zusätzliche Kosten verursachen. "Die ÖGK ist bisher leider nicht bereit, einen solchen Zuschlag zu gewähren", so Walla.