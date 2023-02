Achraintunnel: Beidseitiges Blitzen und weniger Tempo

Radarboxen werden umgestellt

"Neues Laser-Messgerät verbaut"

Im Fall des Radargerätes beim Achraintunnel-Portal ist die Umstellung bereits erfolgt: "Ja, in der Box ist ein neues Laser-Messgerät verbaut", bestätigt Rudolf Salzgeber, Kommandant der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Ja, das Gerät messe nun auch in beide Richtungen, verdeutlicht Salzgeber auf VOL.AT-Anfrage.

"Unfallhäufungsstelle entschärfen"

Was die Anpassung des Tempolimits vor dem Tunnel angeht, erklärt der Kommandant der Landesverkehrsabteilung: "Die Reduktion der erlaubten Höchstgeschwindigkeit (auf 60 km/h) war dringend geboten, da es im Kreuzungsbereich L200/L49 in der Vergangenheit zu mehreren schweren Unfällen gekommen ist." Daher wurde gehandelt: "Mit der neuen Verordnung wollte man daher diese Unfallhäufungsstelle entschärfen", gibt Salzgeber zu verstehen.

Einzelfälle nicht vergleichbar

Bezirksübergreifende Entscheidung

Im Fall des Achraintunnels handle es sich um eine bezirksübergreifende Entscheidung der Abteilung für Verkehrsrecht im Amt der Vorarlberger Landesregierung, so Gehrer gegenüber VOL.AT. Bezirksübergreifende Entscheidungen gebe es nur sehr wenige, gibt Brigitte Hutter, Leiterin des Verkehrsrechts im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Im Regelfall sei bei Landesstraßen die BH zuständig, nur wenn die Geschwindigkeitsbeschränkung über die Bezirksgrenze gehe, sei es Sache des Landes. So auch beim Achraintunnel.

Verbesserung der Situation

Die Radarbox beim Achraintunnel sei bisher so bestückt gewesen, dass sie nur taleinwärts gemessen habe, so Hutter. Zudem gebe es einen "60er" bei der Schwarzachtobelstraße. "Hier gab es einmal einen schweren Unfall, daher wurde die Geschwindigkeit reduziert", erklärt sie. Als die Bundespolizei das neue Gerät bekommen habe, habe man es so eingestellt, dass es in beide Richtungen messen könne. Auf Höhe der Radarbox gelte bereits Tempo 60. Bisher sei ein Autofahrer jedoch von Alberschwende kommend auf das Schild mit Tempo 80 zugefahren, habe beschleunigt und sei "fotografiert worden". Durch die Reduktion auf Tempo 60 werde auch diese Schikane, wie sie es nennt, beendet.