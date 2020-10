"Absolutes No-Go": Michael Wendler enttäuscht von Manager

Der Eklat um Michael Wendler spitzt sich weiter zu: Der Schlagerstar äußerte sich jetzt zu den Aussagen seines Managers Markus Krampe.

Er sei sich bewusst, dass sie in dieser Hinsicht unterschiedliche Meinungen vertreten würden, doch sein Auftritt sei in seinen Augen nicht in Ordnung gewesen. "Ich habe ihm ganz klar gesagt, dass es ein absolutes No-Go war, mich als verrückt zu bezeichnen", so Wendler.