Abschied mit Wehmut und Vorfreude für Christian Natter

Christian Natter (63) war 14 Jahre Bürgermeister in Wolfurt. Nächste Woche verabschiedet er sich in die Pension. Der Bürgermeister war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Als Nachfolgerin steht Vizebürgermeisterin Angelika Moosbrugger in den Startlöchern. Die Wahl in der Gemeindevertretung findet am 15. September statt.

Ob Wehmut oder Vorfreude überwiegt? „Es ist natürlich Wehmut dabei, weil ich mit viel Freude Bürgermeister war, aber ich freue mich auch über einen neuen Lebensabschnitt, über selbst bestimmte Zeit, mehr Zeit für meine Familie, meinen frisch geborenen Enkel und meine Freunde“, sagte der 63-Jährige.

Mit Moderator Pascal Pletsch sprach Natter außerdem über die Politik im Allgemeinen („wir neigen in Österreich dazu, mehr zu regulieren, als vernünftig ist“) und die Wolfurter Zukunftsprojekte.

Als eine große Herausforderung in seiner Amtszeit bezeichnete der Langzeitbürgermeister die Umsetzung der ersten Begegnungszone Vorarlbergs („da hatten wir mit sehr viel Gegenwind zu kämpfen“). „Ein besonders emotionaler Moment war, als es uns gelungen ist, Schloss Wolfurt zu kaufen“, merkte er an.

Die ganze Sendung vom Donnerstag

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.