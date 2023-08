Warum man derzeit nicht durch Wolfurt durch kommt

Instandsetzung und neue Leitungen

Wie die Gemeinde Wolfurt mitteilte, werden im Kreuzungsbereich der L3 und der Flotzbachstraße umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Die Maßnahmen sind eine Kooperation zwischen dem Landesstraßenbaumt und der Marktgemeinde selbst. So nimmt das Landesstraßenbauamt eine Erneuerung des Asphaltbelags vor und setzt im Wartebereich des Fußgängerübergangs der L3 einen neuen Pflasterbelag. Parallel dazu widmet sich die Marktgemeinde der Instandsetzung des maroden Ortskanals und der Straßenentwässerung. Doch nicht nur die Straße selbst erfährt eine Rundumerneuerung. Die VKW nutzt die Gelegenheit, um zusätzliche Leitungen in diesem Bereich zu verlegen.

So sieht es derzeit im Kreuzungsbereich aus.

Auch ein Bagger ist vor Ort in Betrieb.

Auch Busfahrplan änder sich

Die logistischen Herausforderungen einer solchen Baumaßnahme sind enorm, besonders in einer so zentralen Verkehrslage. Doch für den fließenden Verkehr wurde vorgesorgt: Eine Umleitung wird eingerichtet. Wer auf der L3 unterwegs ist, sollte sich auf Umwege über die Weberstraße und Wälderstraße einstellen. Für alle, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, gibt es ebenfalls wichtige Veränderungen zu beachten: Die Bushaltestelle Mähdle bleibt von 16. August bis 08. September außer Betrieb. Als Alternative bieten sich die Haltestelle Rickenbach oder die Haltestelle Bahnhof Wolfurt an.