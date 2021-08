Abschiebungsdebatte und Finanzministertreffen in Vaduz

Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker (NEOS) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) heute um 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

Die Abschiebung der alleinerziehenden Mutter mit ihrem autistischen Sohn Edison nach Nigeria konnte vorerst aufgeschoben werden. Eine Geschichte mehr, die die Abschiebungsdebatte anfeuert. Wie stehen die NEOS zu dem Thema und was halten sie von einer 1-G-Regel ab Herbst? Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker spricht heute um 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“ mit Marc Springer darüber.

In Vaduz trafen sich die deutschsprachigen Finanzminister, um über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Staatshaushalte zu sprechen. Stellvertretende VN-Chefredakteurin Hanna Reiner hat sich mit Finanzminister Gernot Blümel über die Konjunkturerholung, Corona-Wirtschaftshilfen, den CO2-Preis und das viel diskutierte Bargeldlimit von 10.000 Euro unterhalten. Das ganze Interview ist ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“ zu sehen.

Elisabeth Erker spricht bei "Vorarlberg LIVE" über die Abschiebung einer seit acht Jahren in Vorarlberg lebenden alleinerziehenden Mutter von vier Kindern, die gerade noch verhindert werden konnte. Die Direktorin des Sonderpädagogischen Zentrums in Dornbirn begleitet den elfjährigen Sohn Edison seit Jahren in seiner Schullaufbahn und ist überglücklich über die zweite Chance für die Familie.