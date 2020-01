Warnung vor WhatsApp-Virus von "Tobias Mathis"

In einem WhatsApp-Kettenbrief wird vor der Nummer "0171962509" von "Tobias Mathis" gewarnt. In diese Fall kann aber Entwarnung gegeben werden.

In dem Kettenbrief ist die Rede von einem Virus, der die Speichereinheit des Smartphones zerstört. Der Kettenbrief ist allerdings nicht neu. Bereits 2017 kursierte eine solche Nachricht. So wurde bereits vor Ute Lehr, Marcel Hohmann oder Hannes Bochtler gewarnt. Auch am Inhalt des Kettenbriefs ist, wie bei den anderen Beispielen, erneut nichts dran. Technisch gesehen ist es ebenfalls nicht möglich nur über die Annahme eines Kontakts gehackt zu werden. Hierfür wäre es notwendig eine infizierte Datei, zum Beispiel ein GIF, herunterzuladen.