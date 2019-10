Weinberg-Causa: Heftige Kritik von Katzenmayer

Bludenz Bürgermeister "Mandi" Katzenmayer spricht nach einem Vorstoß von Mario Leiter, dem zuständigen Stadtrat für Raumplanung, von Trickserei.

Simon Tschann, der Mandi Katzenmayer als Bürgermeister in Bludenz nachfolgen soll, sah sich am Montag mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Die NEOS warfen dem ÖVP-Politiker vor, einen Weinberg ohne entsprechende Widmung für landwirtschaftliche Nutzung zu bebauen. Nachdem sich Simon Tschann am Montagabend exklusiv gegenüber VOL.AT zu den Anschuldigungen geäußert hatte, meldeten sich nur Vizebürgermeister Mario Leiter und Bürgermeister Mandi Katzenmayer zu Wort.

Leiters Vorschlag

"Das geht so nicht"

Weiter heißt es, Leiter habe als Bürgermeister und Baubehörde erster Instanz nach den geltenden Gesetzen zu agieren: "Gerade für Leiter war das in der Vergangenheit so wichtig. Nun, nachdem die Öffentlichkeit wenig Verständnis hat für diese Rückbaumaßnahmen, will Leiter offensichtlich die Gesetze außer Acht lassen und hier im Nachhinein einen gesetzeskonformen Zustand herstellen. Das geht so nicht", betont Katzenmayer.