8 Milliarden Dollar: Amazon kauft MGM-Filmstudios

Der weltgrößte Online-Händler Amazon will sein Unterhaltungsgeschäft mit der Milliarden-Übernahme der Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Filmstudios stärken. Der Kaufpreis beträgt laut einer Mitteilung vom Mittwoch 8,45 Milliarden US-Dollar (6,89 Mrd. Euro). Zuletzt hatte es in den Medien Spekulationen über einen solchen Deal gegeben, der den Streaming-Dienst Prime Video des Internetriesen im zunehmend harten Wettbewerb gegen Konkurrenten wie Netflix und Walt Disney helfen soll.

Für den weltgrößten Online-Konzern ist der Kauf die bedeutendste Übernahme nach der Supermarktkette Whole Foods, für die Amazon vor vier Jahren 13,7 Milliarden Dollar in die Hand genommen hat.

Mit der Übernahme bekommt Amazon die James-Bond-Filmreihe sowie eine Bibliothek aus mehr als 4.000 Streifen wie "Ben Hur", "Rocky" und "Robocop". MGM produziert auch TV-Serien wie "Fargo" und "The Handmaid's Tale". Von dem Spionage-Franchise rund um James Bond wird Amazon allerdings künftig nur die Hälfte besitzen, berichtete die "New York Times". Der Rest wird von der Produzentin der Filmreihe, Barbara Broccoli, und ihrem Bruder Michael G. Wilson gehalten. Die Geschwister entscheiden bisher, wann ein neuer Bond-Film gedreht wird und wer die Titelrolle spielen soll.

Wie der Rest der Branche hatte auch MGM in der Coronapandemie unter geschlossenen Kinos zu leiden, der Start der Blockbuster-Hoffnung "No Time to Die" aus der James-Bond-Reihe musste bereits mehrfach verschoben werden. In Deutschland soll der Streifen unter dem Titel "Keine Zeit zu sterben" nun am 30. September in die Kinos kommen.