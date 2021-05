Amazon könnte berühmtes Hollywood-Studio MGM kaufen

Der US-Online-Riese Amazon könnte Medienberichten zufolge das unter anderem für die James-Bond-Filme bekannte Hollywood-Studio Metro Goldwyn Mayer (MGM) kaufen. Mehrere Medien wie die US-Zeitung "New York Times" und die Website "The Information" berichten über Gespräche zwischen beiden Seiten. MGM schwebt demnach ein Kaufpreis von 9 Milliarden Dollar (7,4 Mrd. Euro) vor. Weder Amazon noch MGM reagierten zunächst auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Das Filmstudio mit dem berühmten Löwen-Logo hat rund 4.000 Filme im Portfolio, neben den James-Bond-Agententhrillern auch weitere Hollywood-Klassiker wie "Ben Hur", "Rocky" und "RoboCop". MGM produziert auch Fernsehserien wie "The Handmade's Tail". Das Studio gehört mehrheitlich der Investmentfirma Anchorage Capital Group.

MGM hat wie viele andere unter der Coronapandemie gelitten, weil Kinos lange Zeit geschlossen waren. So wurde der Filmstart des neuesten James-Bond-Films "No Time to Die" wiederholt verschoben, zuletzt auf den 8. Oktober.