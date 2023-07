77. Bregenzer Festspiele werden eröffnet

Am Mittwoch werden die 77. Bregenzer Festspiele feierlich eröffnet.

Bis 20. August finden fast täglich Aufführungen, Konzerte und Opern im Rahmen der Bregenzer Festspiele statt. Den Beginn macht am Mittwochabend die Premiere der Hausoper "Ernanie" im Großen Saal. Am Donnerstag folgt dann die erste Aufführung auf dem See. "Madame Butterfly" geht damit in die zweite und letzte Saison - im kommenden Jahr wird "Der Freischütz" aufgeführt.