Bregenzer Festspiele: Absage des Schauspiels "Der zerbrochne Krug"

Die Bregenzer Festspiele haben das Gastspiel des Deutschen Theaters Berlin "Der zerbrochne Krug" (21., 22., 24. Juli) sowie die Lesung "Kleist - Das Erdbeben in Chili" (23. Juli) wegen einer Erkrankung des Hauptdarstellers Ulrich Matthes kurzfristig abgesagt.

Besitzern von Tickets wird der Kaufpreis rückerstattet, informierten die Bregenzer Festspiele am Dienstag. Die Festspiele beginnen am morgigen Mittwoch, die Premiere von "Der zerbrochne Krug" war für Freitag angesetzt.

Keine Möglichkeit zur Umbesetzung

"Wir bedauern sehr, unsere traditionelle Schauspielproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin absagen zu müssen ebenso wie die Lesung mit Ulrich Matthes im Rahmen von 'Musik & Poesie'. Wir wünschen Ulrich Matthes von Herzen alles erdenklich Gute und drücken die Daumen für seine Genesung", so Festspielintendantin Elisabeth Sobotka. Heinrich von Kleists Schauspiel "Der zerbrochene Krug" in der Inszenierung von Anne Lenk sei derart intensiv mit Ulrich Matthes verbunden, dass es keine Möglichkeit zur Umbesetzung gebe und die Vorstellung daher ersatzlos abgesagt werden müsse, hieß es in einer Aussendung des Festivals.