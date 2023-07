Unwetter bremst VdB-Festspiel-Anreise aus

Bundespräsident Alexander Van der Bellen befand sich in jenem Zug, der am Dienstagnachmittag in Tirol gestoppt wurde.

Van der Bellen befand sich auf der Anreise zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele als der Zug in Roppen liegenblieb. Grund dafür sei ein Stromausfall aufgrund der starken Unwetter.

Für den Bundespräsidenten werde nun eine Anreise-Alternative nach Vorarlberg gesucht, die Eröffnung der Bregenzer Festspiele am Mittwochmorgen werde er nicht verpassen.

Die restlichen Passagiere wurden in der örtlichen Schule untergebracht und werden dort versorgt. Im Ort sei weitläufig der Strom ausgefallen.