6000 Menschen feiern im Bregenzer Festspielhaus

Business Run bringt das mit Abstand größte Wirtschaftstreffen.

Die Siegerehrung findet um 20.15 Uhr auf der Werkstattbühne statt und im Anschluss wird gemeinsam gefeiert bei der Oktoberfest-Party. Auf mehreren Stages sorgen Live-Bands wie z.Bsp. die Oktoberfest-Band „Die Froschhaxn“ oder „Die Partyjäger“ aus Vorarlberg für Stimmung. In der neuen Weinbar gibt’s coolen DJ-Sound von DJ „Hasamohr“. Restkarten sind ab 21 Uhr an der Abendkasse erhältlich (vorbehaltlich freie Kapazität).

all

all

self

self

all

all

self

self

Aufgrund der diversen Baustellen und Parkplatzsperren wird an alle teilnehmenden Unternehmen appelliert, frühzeitig anzureisen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Parkplatz Ost und Parkplatz West sind am Veranstaltungstag gesperrt, daher die Parkplätze in der Umgebung nutzen.